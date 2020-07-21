Выяснилось, какие отели выбирают туристы в Крыму 

Курортный сезон 2020 года демонстрирует большой спрос на отдых в отелях высокого класса, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. Средняя загрузка отелей, пансионатов и санаториев Крыма в июле превышает 70 процентов, на южном берегу Крыма — 95 процентов, что является рекордными показателями, сообщил ранее Волченко.

"У нас на самом деле сейчас дефицит гостиниц категории четыре и пять звезд",

— сказал он.

Министр отметил, что дефицит объектов высокого класса необходимо ликвидировать за счет реконструкции и реновации существующих зданий путем продажи их с аукциона и привлечения инвесторов, а также благодаря строительству новых мест размещения. Он сказал, что решение не может быть найдено в течение одного-двух сезонов, но добавил, что правительство региона предпринимает необходимые меры.

"Например, есть планы по строительству на западном побережье отельного комплекса от 1,5 до 2,5 тысячи номеров со спортивным клубом, медицинским центром, бальнеологией. Мы понимаем, что в любом сегменте у нас не хватает отелей, их нужно возводить. Очень важно создать конкурентную среду, но это не решение одного сезона",

— сказал Волченко.