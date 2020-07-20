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Пляжи Крыма оказались не готовы к туристам 

Lenta.ru и ещё 1 48 минут назад
Пляжи Крыма оказались не готовы к туристам
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Пляжи Южного берега Крыма (ЮБК) оказались не готовы к наплыву туристов. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил глава Комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
Как отметил Черняк, в этом году на пляжах ЮБК «не хватает места всем желающим, поскольку их съедают шторма». Причина в том, что на побережье в этой части полуострова нет природных пляжей из-за рельефа, все они созданы искусственно и нуждаются в сезонных работах по благоустройству, проведению которых помешала пандемия.
«Если на западном побережье Крыма есть песок, и вся подготовка заключается в его разравнивании и установке инфраструктуры, то проблемы пляжей на ЮБК существуют уже несколько лет. Все работы по благоустройству обычно ведутся, когда шторма заканчиваются. (…) В мае и июне были закрыты предприятия, которые предоставляют щебень, а также те, кто мог выполнить работу по выравниванию», — объяснил чиновник.
По этой причине, добавил он, эксперты не смогли обследовать морское дно и своевременно провести комплекс необходимых работ по подготовке пляжей для отдыхающих.
«Завалить сейчас пляж щебнем с карьера — тоже не выход. Надо время, от нескольких недель до месяца, чтобы море превратило щебень в ту гальку, на которой мы привыкли отдыхать», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что состояние пляжей в Крыму и поборы с туристов возмутили депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Побывав на одном из курортов полуострова и пообщавшись с отдыхающими там людьми, она обратилась с жалобами в прокуратуру и к главе республики Сергею Аксенову.
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Новости путешествий , Алексей Черняк , Сергей Аксенов , Наталья Поклонская , Генпрокуратура РФ , Госдума
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