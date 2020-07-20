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Раскрыта опасность использования наушников на борту самолета 

Lenta.ru 46 минут назад
Раскрыта опасность использования наушников в самолете
Фото: Lenta.ru
Анонимная сотрудница авиакомпании раскрыла опасность использования наушников, которые выдаются стюардессами на борту самолета. Ее слова приводит Daily Express.
По заверениям бортпроводницы, члены экипажа раздают туристам не новые аксессуары, а использованные. Она уточнила, что многие перевозчики не могут позволить себе предоставлять новые наушники на каждом рейсе, поэтому зачастую после применения их просто очищают и упаковывают в полиэтилен.
В связи с этим, чтобы избежать заражения опасными инфекциями, бортпроводница порекомендовала брать с собой собственный аксессуар, а тот, что выдается на борту, рвать, чтобы в будущем руководство авиакомпаний чаще выдавало неиспользованные наушники.
В мае стюардесса и основательница блога об авиации TheFlyingPinto Сара Кигл (Sara Keagle) раскрыла признак чистоты предоставляемых на борту самолета туристических принадлежностей. По ее словам, в большинстве авиакомпаний пледы и подушки используются повторно без предварительной очистки, однако тот факт, что их дают пассажиру в специальной упаковке с биркой, может свидетельствовать об их чистоте.
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