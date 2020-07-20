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Стюардесса объяснила, почему утренние рейсы лучше вечерних 

Мира Маркина 1 час назад
Выяснилось, почему утренние рейсы лучше вечерних
Фото: depositphotos.com
Стюардесса, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, почему пассажирам следует выбирать утренние рейсы вместо вечерних. Разницу между полетами утром и вечером бортпроводница объяснила на портале Reddit.
Девушка рассказала, что по утрам самолеты гораздо чище, ведь ночью их тщательно очищает целая команда уборщиков: они протирают все кресла и столики, дезинфицируют поверхности и моют туалеты. Вот почему лучше всего летать ранним утром.
По словам стюардессы, уборка осуществляется и между дневными рейсами, однако, как правило, это происходит в спешке. Чаще всего днем члены экипажа лишь выкидывают мусор и пылесосят.
Однако бортпроводница подчеркнула, что во время пандемии коронавируса многие авиаперевозчики начнут прибегать к тщательной уборке и дезинфекции салона после каждого перелета.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о пяти вещах, которые больше всего раздражают стюардесс.
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