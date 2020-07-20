В Крыму становится все больше «дикарей» 

Видео рассказывает, что происходит сейчас в Крыму. Туристический сезон в разгаре, но из-за того, что границы всё ещё закрыты, наши соотечественники массово ринулись в Крым. По словам местных, в отелях и частном секторе практически нет мест, туристы заполонили даже дикие пляжи. Мало того, многие сейчас предпочитают приехать в Крым «дикарём», чтобы сэкономить средства. Как выглядит сегодня полуостров, расскажет ролик.