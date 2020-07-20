Дельфины в Сочи напугали туристок

Туристки сняли на видео дельфинов, подплывших к берегу парка Благовещенское в Сочи, и закричали от испуга. Ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи видно двух млекопитающих, которые плещутся вблизи берега в прозрачной воде. На следующих кадрах животные начинают приближаться к снимающим их девушкам, после чего те с криками выбегают из моря.

Некоторые бросились критиковать туристок за шум, в то время как другие посоветовали держаться от дельфинов подальше.

«Своими дикими воплями нарушили природную идиллию! Что орать так?», «Они там часто охотятся, и к ним лучше не подходить, они с такой скоростью там плавают, что могут сломать что угодно желающему потрогать», — писали комментаторы.

В июле на одном из пляжей в Сочи попытались спасти больного дельфина-белобочку, который выплыл к людям. Очевидцы заметили животное, как будто просившее о помощи, на поверхности воды и сообщили о нем в научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа». Дельфин находился в крайне тяжелом состоянии.