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Для отрицавших существование толп туристов в Сочи сняли видеодоказательство 

Lenta.ru 3 часа назад
Туристы сняли видеодоказательство существования толп путешественников на пляжах Сочи для тех, кто отрицал это. Ролик опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи видно побережье курортного города, где собрались сотни россиян — отдыхающие лежат на песке близко друг к другу, а в море плещется много людей. «Видео для тех, кто не верит в существование туристов в Сочи. Вот он, знаменитый отдых в Сочи! Сегодня температура воздуха плюс 28, вода плюс 27», — гласит подпись к видео.
Подписчики паблика ужаснулись происходящему и бросились комментировать ситуацию. «Жесть. Поэтому я и не еду в Сочи. Лучше пропустить один год без моря, чем ехать в такое», «Всю жизнь так было. С шести утра бегут занимать места, кидают свои коврики, потом идут собирать детей», «Это не отдых, а муровейник», — писали они.
Ранее в июле сообщалось, что приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах. Отдыхающие сняли пляж Мандарин в центре Адлера, на котором купаются и загорают сотни человек. «Надо срочно открывать Абхазию и Турцию! Отдыхающие на пляжах уже не помещаются», — написал автор видео.
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Новости путешествий , Видео
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