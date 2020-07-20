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Ростуризм может просубсидировать более 2 млн туров по России 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
2 млн туров по РФ может просубсидировать Ростуризм
Фото: depositphotos.com
Ростуризм планирует запустить новую меру поддержки, которая предполагает субсидирование более 2 млн туров по России, что приведет к снижению их стоимости для туристов. Об этом сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова.
"Мы сейчас готовим еще одну меру поддержки внутреннего туризма по поручению председателя правительства и президента страны для того, чтобы сделать сами путешествия приятными и с какой-то дополнительной финансовой мотивацией для туристов Мы ожидаем, что больше 2 млн пакетов мы сможем выставить на федеральные площадки",
— сказала она, выступая на открытии онлайн-выставки "Знай наше: Дальний Восток", организованной медиахолдингом Profi.Travel.
Лысенкова пояснила, что речь идет о предоставлении потребителям скидок на туры по России. Планируется, что программа будет запущена августе — сентябре этого года. В рамках программы будут отбираться региональные туры, которые будут выставляться на федеральную площадку. Это поможет увеличить интерес россиян к туристическим поездкам по стране, ожидают в Ростуризме.
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Новости путешествий , Российские туроператоры , Ростуризм
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