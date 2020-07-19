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Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом 

РИА Новости 4 часа назад
Российские туристы рассказали, как отдыхают этим летом
Фото: РИА Новости
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они отдыхают этим летом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1264 пользователей и выяснили, что половине опрошенных (50 процентам) не удалось отправиться в поездку из-за работы. Четверть (26 процентов) респондентов признались, что пока не хотят уходить в отпуск. Проводили каникулы на даче 18 процентов опрошенных, а шесть процентов — путешествовали по России.
Более трети (36 процентов) отдохнувших сказали, что остались полностью довольны отдыхом, 40 процентов охарактеризовали его "в целом неплохо, но могло быть и лучше".
Главной причиной отказа от отпуска в этом году стала нехватка средств — так ответили 47 процентов пользователей.
Каждый пятый респондент сказал, что планирует отдохнуть в ближайшие пару месяцев, а каждый седьмой отложил каникулы на осень. Среди них четверть надеются отправиться на заграничные курорты.
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