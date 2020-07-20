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Россияне массово бросились планировать поездки в Турцию и забыли о России 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Россияне засобирались в Турцию
Фото: Lenta.ru
Россияне резко заинтересовались путешествиями в Турции и бросились планировать поездки туда после новости о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом эксперты в туристической отрасли сообщили газете «Коммерсант».
Так, например, по информации онлайн-сервиса Level.Travel, Турция стала вторым по востребованности направлением среди отечественных путешественников, и число поисковых запросов в эту страну выросло в шесть раз.
Тем не менее, как уточнил анонимный собеседник газеты, фактического решения по поводу открытия границ не было. «Турецкая сторона рассчитывает на начало полетов с 25 июля, на деле они вряд ли начнутся раньше 1 августа», — пояснил источник, добавив, что сперва это коснется регулярных рейсов, а не чартерных.
Кроме того, руководитель турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин заметил, что россияне уже начали забывать об отдыхе внутри страны, поскольку продажи путевок по России снизились на десять процентов. При этом другой анонимный эксперт связал падение спроса с завышенными ценами на отечественных курортах.
Ранее стало известно, что в Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля. По словам председателя совета директоров AnexTurizm Group Нешета Кочкара, на эту дату уже запланированы некоторые чартерные рейсы.
15 июля Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. В свою очередь представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Комментарии 3
Новости путешествий , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Сергей Ромашкин , Владимир Путин , Минтранс РФ , Газета "Коммерсантъ"
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