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Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву 

РИА Новости и ещё 17 10 минут назад
Самолет с россиянами из Африки прибыл в Москву
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет с гражданами России, которых вывезли из нескольких стран Африки, прибыл в столичный аэропорт Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее рассказала агентству, что "африканское турне" — сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволит вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки — проходило с 16 по 20 июля.
Маршрут охватил семь стран: 16-17 июля — Танзания, Либерия, Гана, Камерун; 18 июля — Уганда, Кения и снова Танзания; 19-20 июля — Иордания и, наконец, Москва.
Комментируя РИА Новости детали "турне", Захарова рассказала, что в ходе первой части людей забрали из пяти стран и перевезли в Танзанию, откуда они отправились транзитом через Иорданию в Москву. По славам официального представителя МИД России, "это действительно, наверное, самый сложный рейс".
Захарова подчеркнула, что "аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, они в принципе не работают".
По ее словам, у россиян в этих странах не было возможности присоединиться к вывозным рейсам других государств, чтобы транзитом через них оказаться на родине. "То есть они просто (были) заблокированы", — отметила она.
Представитель МИД рассказала, что сложность также заключалась и в "климатических условиях — жара, эпидемиологическая обстановка и просто погодные условия".
Отвечая на вопрос о том, кто возвращается в Россию, она указала, что это "люди с разными судьбами: это и люди, которые там работали, это и члены семей — у всех были свои обстоятельства". "Это долгожданная история", — сказала она.
Захарова также обратила внимание на то, что "количество людей, за которыми полетели, меньше, чем количество людей, которые готовили этот полет". "Там порядка более 100 человек, а готовили этот рейс… — одного экипажа только человек 40", — указала она.
Официальный представитель МИД России подытожила, что это "тот самый случай, когда один за всех и все за одного".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Комментарии 1
Новости путешествий , Мария Захарова , МИД , Правительство РФ , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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