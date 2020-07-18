Названы самые популярные направления в 2021 году

Крупнейшая швейцарская туристическая компания составила карту самых востребованных туристических мест в 2021 году на основе поисковых запросов людей из 131 страны. Выводы публикует Lonely Planet.

Исследование показало, что в настоящее время люди оптимистичнее относятся к идее поехать в отпуск, чем во время начала пандемии коронавируса.

«Поиски «2021 отпуск» увеличились на 124% по сравнению с концом марта», — говорится в исследовании.

Выяснилось, что американцы и канадцы подумывают о том, чтобы поехать в 2021 году в Японию. Россияне же часто ищут туры по Мексике, а европейцы хотят поехать на Мальдивы.

При этом отмечается, что в следующем году самым популярным направлением могут стать ОАЭ, а также Катар, Канада, США и Египет.