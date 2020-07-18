Пляжи Сочи признали самыми оборудованными в России 

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина рассказала о том, как на курорте оборудованы прибрежные территории. Она пояснила, что всего в городе 190 пляжей. Из них 82 — принадлежат муниципалитету.

«Эксперты говорят, что так хорошо оборудованных прибрежных территорий нет ни на одном нашем курорте. Не случайно в этом году 21 пляж Сочи из 24 в России стал обладателем международного сертификата «Голубой флаг»», — сказал Батяйкина.

Глава департамента отметила, что сотрудники администрации регулярно ходили к морю для контроля подготовки к началу сезона. Зато сейчас пляжи благоустроены по высоким стандартам.

«Это экологически чистая морская вода, пятикратная уборка, обязательная доступность для маломобильных граждан — пандусы и дорожка, ведущая по гальке прямо в море. Конечно, приятно слышать слова благодарности от отдыхающих. Многие приезжают сюда каждый год и вместе с нами радуются переменам», — добавила Батяйкина.

По ее словам, также Сочи удается развивать событийный туризм. Благодаря этому удалось уйти от сезонности. Теперь город стал круглогодичным курортом, пишет «Российская газета».