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Пляжи Сочи признали самыми оборудованными в России 

Краснодарские известия 1 час назад
Пляжи Сочи признали самыми оборудованными в России
Фото: Краснодарские известия
Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина рассказала о том, как на курорте оборудованы прибрежные территории. Она пояснила, что всего в городе 190 пляжей. Из них 82 — принадлежат муниципалитету.
«Эксперты говорят, что так хорошо оборудованных прибрежных территорий нет ни на одном нашем курорте. Не случайно в этом году 21 пляж Сочи из 24 в России стал обладателем международного сертификата «Голубой флаг»», — сказал Батяйкина.
Глава департамента отметила, что сотрудники администрации регулярно ходили к морю для контроля подготовки к началу сезона. Зато сейчас пляжи благоустроены по высоким стандартам.
«Это экологически чистая морская вода, пятикратная уборка, обязательная доступность для маломобильных граждан — пандусы и дорожка, ведущая по гальке прямо в море. Конечно, приятно слышать слова благодарности от отдыхающих. Многие приезжают сюда каждый год и вместе с нами радуются переменам», — добавила Батяйкина.
По ее словам, также Сочи удается развивать событийный туризм. Благодаря этому удалось уйти от сезонности. Теперь город стал круглогодичным курортом, пишет «Российская газета».
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Новости путешествий , "Российская газета"
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