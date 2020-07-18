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В Крыму отметили ажиотаж на туристический отдых 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Крыму отметили ажиотаж на туристический отдых
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Крым переживает ажиотажный спрос на отдых среди туристов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"У нас сегодня аншлаг в курортной сфере. Повышенный спрос на отдых на июль и август. Уже идет бронирование на сентябрь", — сказал Константинов в эфире телеканала "Крым24".
По его словам, Крым будет стремиться приблизиться по приему туристов к показателям прошлого года.
"Это позволит сохранить крымской экономике свой потенциал", — сказал Константинов.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. В прошлом году крымские курорты посетили свыше 7,4 миллиона туристов.
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Новости путешествий , Владимир Константинов , РИА Новости
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