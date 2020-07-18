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На курортах России понизилась температура воды 

ТАСС 36 минут назад
На курортах России понизилась температура воды
Фото: depositphotos.com
Температура воды на Черноморском побережье и в Крыму понизилась примерно на 5 градусов. В настоящее время она составляет 20-21 градус тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура воды, которая была очень высокой, понижается. Сейчас [температура воды составляет] 20-21 градус, а температура воздуха очень комфортная", — сообщил он.
При этом, по словам Вильфанда, понижение температуры воды положительно скажется на состоянии водоемов, ведь "из-за очень высокой температуры, 26 градусов, что необычно в первой декаде июля, вода зацвела".
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Новости путешествий , Роман Вильфанд
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