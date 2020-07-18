На курортах России понизилась температура воды 

Температура воды на Черноморском побережье и в Крыму понизилась примерно на 5 градусов. В настоящее время она составляет 20-21 градус тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"Температура воды, которая была очень высокой, понижается. Сейчас [температура воды составляет] 20-21 градус, а температура воздуха очень комфортная", — сообщил он.

При этом, по словам Вильфанда, понижение температуры воды положительно скажется на состоянии водоемов, ведь "из-за очень высокой температуры, 26 градусов, что необычно в первой декаде июля, вода зацвела".