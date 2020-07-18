Так, большинство путешественников (40 процентов) готовы поехать куда угодно внутри страны и не озабочены вопросом безопасности. Столько же россиян переживают за свое здоровье и дезинфекцию на отдыхе. Остальные 20 процентов — это довольно обеспеченные туристы, которые привыкли к высокому уровню сервиса. «[Они] хотят получать за немалую плату соответствующий комфорт и меры безопасности. Поэтому все самые дорогие объекты раскуплены до конца августа», — объяснила Ломидзе.

Индустрия туризма пытается восстановиться за счет внутреннего туризма.

«Безусловно, внутренний туризм получил большое преимущество: все зарубежные государства закрыты, а сроки открытия неясны. В этой ситуации у нас есть наша необъятная родина и серьезные требования Роспотребнадзора по объектам размещения и экскурсионным услугам, которые являются основными продуктами регионов», — отметила глава АТОР.

Она подчеркнула, что для туроператоров, с одной стороны, появляются новые возможности, а с другой — новые ограничения. Так, не все объекты индустрии способны соответствовать требованиям Роспотребнадзора из-за нехватки финансовых средств и по другим причинам.