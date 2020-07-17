Названы самые безопасные страны для туризма в 2020

Катар назвали самой безопасной страной в мире для путешествий в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений разных государств. Полный отчет опубликован на официальном сайте организации.

Так, согласно отчету, индекс преступности в Катаре составляет 11,9 балла, а индекс безопасности — 88,1 балла. На втором месте в рейтинге, по мнению специалистов, оказался Тайвань, где индекс безопасности равен примерно 84,7, а за ним последовали ОАЭ (84,5) и Грузия (79,5).

Кроме того, в топ-10 попали Оман (79,4), Гонконг (79,1), Словения (79), остров Мэн (78,7), Швейцария (78,4) и Япония (78,3).

Ранее в этом же рейтинге были перечислены самые опасные для путешествий страны с точки зрения преступности в 2020 году. Среди них оказались Венесуэле (индекс преступности 84,36), Папуа-Новая Гвинея (80), Южная Африка (77,3) и Афганистан (76,9).