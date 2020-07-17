Россияне рассказали о минусах отдыха за границей

Россияне объяснили, почему они опасаются ехать за границу. Об этом сообщает Туту.ру.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опросы, в которых приняло около четырех тысяч респондентов. Туристы рассказали, почему им не нравится отдыхать за границей, и какие страхи они испытывают при мысли о путешествии за рубеж.

45 процентов людей сказали, что поездки за границу обходятся слишком дорого. 20 процентов респондентов говорили об отсутствии загранпаспорта или сложностях с оформлением виз. Еще 10 процентов людей признались, что испытывают языковой барьер.

Также респонденты отметили, что они боятся заболеть в чужой стране. Некоторых участников опроса пугает перелет, а другие просто боятся потереться в другой стране.

Стоит отметить, что более половины респондентов ответили, что никаких сложностей и страхов у них нет.