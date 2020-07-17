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Российские туристы рассказали, почему не хотят отдыхать за границей 

Анастасия Иванова 22 минуты назад
Россияне рассказали о минусах отдыха за границей
Фото: depositphotos.com
Россияне объяснили, почему они опасаются ехать за границу. Об этом сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опросы, в которых приняло около четырех тысяч респондентов. Туристы рассказали, почему им не нравится отдыхать за границей, и какие страхи они испытывают при мысли о путешествии за рубеж.
45 процентов людей сказали, что поездки за границу обходятся слишком дорого. 20 процентов респондентов говорили об отсутствии загранпаспорта или сложностях с оформлением виз. Еще 10 процентов людей признались, что испытывают языковой барьер.
Также респонденты отметили, что они боятся заболеть в чужой стране. Некоторых участников опроса пугает перелет, а другие просто боятся потереться в другой стране.
Стоит отметить, что более половины респондентов ответили, что никаких сложностей и страхов у них нет.
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