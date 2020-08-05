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Названа стоимость отдыха на самых дорогих яхтах мира 

Lenta.ru и ещё 6 5 часов назад
Названа стоимость отдыха на самых дорогих яхтах
Фото: superyachtsmonaco.com
Журналисты составили список самых дорогих яхт мира и назвали стоимость их аренды. Информация появилась на сайте Tatler.
По словам авторов материала, во время пандемии лучше всего отправиться в путешествие на яхте, поскольку таким образом можно максимально ограничить контакты с людьми. Кроме того, в такой поездке у туриста появляется возможность постоянно менять места отдыха.
Самой дорогой яхтой в рейтинге стала Cloudbreak — на ней можно одновременно посетить три страны: Хорватию, Грецию и Турцию. Туристам предоставляется шесть кают, интерьер которых напоминает пятизвездочный отель, а также вертолетная площадка и большие шезлонги. Ее можно арендовать на неделю за 678 тысяч фунтов стерлингов (65 миллионов рублей).
Кроме того, в список попала яхта DB9, которая располагается на Багамских островах. Отмечается, что на борту присутствуют три бассейна, один из них — восьмиметровый, а также кинотеатр под открытым небом. Стоимость аренды судна в неделю составляет 226 тысяч фунтов стерлингов (21 миллион рублей).
При этом итальянское побережье туристы могут посетить на яхте Teleost, оборудованной баром и водной горкой, и корабле Irisha с джакузи. В последнем есть кабинет для тех, кому необходимо работать в отпуске. Их недельная цена равна 140 и 192 тысячам фунтов стерлингов соответственно (13 и 18 миллионов рублей).
Отмечается, что во Францию, Монако и Италию можно направиться на яхте Khalilah золотого цвета за 212 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей). Особенность судна в том, что на нем расположили большой ассортимент водных приспособлений, таких как надувные лодки, доски для серфинга и водные лыжи.
Самым дешевым кораблем в рейтинге, в свою очередь, стал Vegas, находящийся на побережье Австралии: 12 человек смогут провести недельный отпуск в нем всего за 96 тысяч фунтов стерлингов (9 миллионов рублей).
В августе спортивный комментатор и журналист Василий Уткин раскрыл подробности жизни на яхте российского миллиардера Романа Абрамовича. Он рассказал, что у бизнесмена было две яхты, и на них всегда присутствовало много гостей. «Жизнь на двух яхтах была похожа примерно на дачную жизнь», — пояснил Уткин.
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Новости путешествий , Василий Уткин , Роман Абрамович
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