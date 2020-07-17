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Российские туристы рассказали, почему не хотят отдыхать за границей 

РИА Новости 37 минут назад
Россияне рассказали о минусах отдыха за границей
Фото: РИА Новости
Российские туристы рассказали, почему они опасаются ехать за границу, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опросы на своем сайте и в группе в соцсети, в которых приняло участие более 3 750 респондентов. Путешественники поделились своим мнением о том, почему некоторым из них не нравится отдыхать за границей, что их останавливает, какие страхи они испытывают при мысли о зарубежной поездке.
Стоит отметить, что более половины респондентов (55 процентов) сказали, что никаких сложностей и страхов у них нет.
Среди тех, кому не нравится путешествовать за границу, 45 процентов говорят, что такие поездки обходятся дорого. Второй по распространенности барьер — отсутствие загранпаспорта или сложности с оформлением виз. Об этом заявили 20 процентов тех, кому не нравится отдыхать за рубежом. Еще 10 процентов признались, что испытывают языковой барьер.
Следующий страх, скорее всего, обострился в последнее время: сразу девять процентов тех, кому не нравится отдыхать за границей, отметили, что они боятся заболеть в чужой стране. Стольких же участников опроса пугает перелет. Чужой менталитет смущает четыре процента респондентов, а три процента — боятся потеряться в незнакомой стране или же испытывают сложности при составлении маршрута.
"Не езжу за границу, боюсь потеряться, английский язык хромает, пугает отсутствие знакомых",
— отмечает один из респондентов в соцсетях. Другой написал, что путешествия за границу не интересны совсем.
"Предпочту отдых на природе, в палатках, в горах, в Карелии, в крайнем случае, на море, да и то чтобы только насладиться его шумом, плеском и запахом",
— написал турист.
Также путешественники рассказывали, что еще в своей стране не успели все увидеть, поэтому заграничные путешествия пока не интересны.
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