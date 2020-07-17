Назвали лучший город России для курортных романов 

Именно Ялта стала лучшим местом среди российских городов для курортных романов. Об этом сказано в исследовании онлайн-сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, как сообщает «Лента.ру».

25,8 процентов опрошенных признались, что заводят отношения во время отпуска в Ялте, а 17 процентов людей отметили, что свою любовь они встретили в Сочи.

Также хорошими местами для курортных романов назвали такие города как Санкт-Петербург, Геленджик, Витязево, Гагра, Феодосия и Кисловодск.