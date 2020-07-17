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Назвали лучший город России для курортных романов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Назвали лучший город России для курортных романов
Фото: depositphotos.com
Именно Ялта стала лучшим местом среди российских городов для курортных романов. Об этом сказано в исследовании онлайн-сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, как сообщает «Лента.ру».
25,8 процентов опрошенных признались, что заводят отношения во время отпуска в Ялте, а 17 процентов людей отметили, что свою любовь они встретили в Сочи.
Также хорошими местами для курортных романов назвали такие города как Санкт-Петербург, Геленджик, Витязево, Гагра, Феодосия и Кисловодск.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыта реальная цена отдыха на русском курорте.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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