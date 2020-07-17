Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван лучший город России для курортных романов 

Lenta.ru 2 часа назад
Назван лучший город России для курортных романов
Фото: Lenta.ru
Ялту назвали лучшим местом среди российских городов для курортных романов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Большинство опрошенных (25,8 процента) признались, что заводят отношения во время отпуска именно в Ялте, а 17 процентов отметили, что им чаще удавалось встретить свою любовь в Сочи.
Кроме того, многие причислили к лучшим городам для курортных романов Санкт-Петербург (12,8 процента), Геленджик (11,1) и Витязево (10,3).
Также в рейтинг лучших городов для построения отношений на отдыхе попали Гагра (8,5 процента) и Феодосия (5,9), Зеленоградск (4,3), Кисловодск (2,5) и Казань (2,5).
В ноябре прошлого года подавляющее большинство россиян (92 процента) признались, что заводят новые знакомства в путешествиях. Как рассказали многие туристы, они делают это ради совместного досуга на отдыхе — так ответили 53 процента участников исследования.
Видео дня. На видео попал взлет исполинского самолета
Последние новости
С-400 взвинтили цену на F-35 С-400 взвинтили цену на F-35 Названы самые опасные и благополучные районы Москвы Названы самые опасные и благополучные районы Москвы Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Любимый курорт богачей открылся для россиян
Любимый курорт богачей открылся для россиян
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
00:04
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
Новости путешествий
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
02:11
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
Новости путешествий
Турция готовится принимать россиян
04:51
Турция готовится принимать россиян
Новости путешествий
Европейская страна открылась для россиян
00:21
Европейская страна открылась для россиян
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
08:19
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение