Все мы летаем на самолетах и иногда оказываемся свидетелями каких-то неприятных ситуаций на борту. Как избежать их? «Рамблер» выяснил, какие 5 ошибок совершают путешественники, которые больше всего раздражают стюардесс.

Большая ручная кладь

Да, порой большой рюкзак пропускают на борт самолета, но всегда нужно прикидывать размер места, куда вы его положите. Для ручной клади выделены специальные отсеки, но их размер ограничен, ведь пассажиров много. А под сидения влезет разве что небольшая женская сумка.

«Кричат мне: «Девушка, помогите, сумка не входит, положите в свой шкаф». А это не для вещей шкаф, а для кислородных баллонов!»

Алкоголь

Мало того, что человек может начать вести себя буйно, запах алкоголя приятен далеко не всем, да и в стрессовой ситуации это может быть опасно.

«Мало того, что источают омерзительный запах перегара, так еще и не знаешь, что вытворят».

Гигиена

Пассажиры очень часто пренебрегают правилами гигиены. Люди оставляют после себя мусор и меняют подгузники детям на столах, предназначенных для еды, хотя всегда можно выйти в туалет.

«Неужели они не понимают, что запах от снятых ботинок, распространяется по салону?»

Просьбы через детей

Есть вещи, которые делать на борту можно, а есть запреты. Подсылать детей, выпрашивая что-либо просто нечестно.

«Детям трудно отказать, не хочется их расстраивать».

Толпы

Когда люди скапливаются в проходе – это не столько раздражает, сколько опасно. Особенно, когда самолет только приземлился и самые умные начинают доставать свой багаж с полок.