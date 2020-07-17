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Что делать, если хочется путешествовать, а денег нет 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Как путешествовать, если нет денег
Фото: depositphotos.com
На нашей планете множество необычных мест, которые стоит посмотреть. Но что делать, если путешествовать хочется, а денежных средств на это нет. Об этом расскажет «Рамблер».

Найти альтернативу

Можно, например, начать смотреть документальные фильмы о путешествиях и читать соответствующие статьи. Конечно, это не сможет заменить настоящую поезду, но хоть немного откроет перед вами окружающий мир.

Начать экономить

Конечно, говорить об экономии сложно, особенно, если за спиной есть какие-то обязательства вроде ипотеки за квартиру. Но это возможно. Для начала стоит планировать свой бюджет, чтобы контролировать, куда и зачем вы столько тратите.

Составлять маршрут самостоятельно

Самому проложить маршрут в другой стране — дело нелегкое. Зато вам удастся прилично сэкономить на услугах турагенств и глубже окунуться в атмосферу предстоящего путешествия.

Завести знакомства с иностранцами

Сейчас благодаря социальным сетям можно найти друзей в любом уголке света. Многие очень открыты к новым знакомствам. Наладив общение, вы сможете ездить друг к другу в гости.
Путешествия — это не так дорого, как может показаться на первый взгляд. Всегда можно начать с мест, куда лететь недолго и дешево. Также важно брать билеты заранее, чтобы сэкономить на их стоимости.
Не стоит также зацикливаться на жилье. Ведь вам нужно просто-напросто койко-место, где вы сможете переночевать, а не номер «люкс» в роскошном отеле.
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