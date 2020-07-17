Туризм для людей старшего поколения станет доступней

Все новости на карте

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила подумать над условиями развития туризма для старшего поколения, чтобы повысить его доступность, особенно в границах регионов, где проживают граждане старшего возраста.

"У нас есть понятие "детский туризм", в стратегии (развития туризма) появилось понятие "молодежный туризм", но нигде не говорится о туризме для старшего поколения. Мы должны ориентироваться на жителей внутри региона. Если брать Дальний Восток, то далеко не все были в Долине гейзеров, на озере Курильском. Очень важно, чтобы для жителей территорий стала доступной та красота, знакомство с которой сегодня требует серьезных затрат",

— сказала Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей.

Также она предложила создать межведомственную рабочую группу на площадке Совета законодателей для разработки комплексного закона о туризме.

"Я все-таки не сторонник того, чтобы в долгую откладывать разработку закона, я предлагаю создать межведомственную рабочую группу на площадке Совета законодателей с участием профильных министерств, Ростуризма, и нам стать инициаторами разработки отраслевого закона",

— добавила Яровая.