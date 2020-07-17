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Яровая отметила необходимость развития туризма для старшего поколения 

РИА Новости 3 часа назад
Туризм для людей старшего поколения станет доступней
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила подумать над условиями развития туризма для старшего поколения, чтобы повысить его доступность, особенно в границах регионов, где проживают граждане старшего возраста.
"У нас есть понятие "детский туризм", в стратегии (развития туризма) появилось понятие "молодежный туризм", но нигде не говорится о туризме для старшего поколения. Мы должны ориентироваться на жителей внутри региона. Если брать Дальний Восток, то далеко не все были в Долине гейзеров, на озере Курильском. Очень важно, чтобы для жителей территорий стала доступной та красота, знакомство с которой сегодня требует серьезных затрат",
— сказала Яровая в ходе заседания президиума Совета законодателей.
Также она предложила создать межведомственную рабочую группу на площадке Совета законодателей для разработки комплексного закона о туризме.
"Я все-таки не сторонник того, чтобы в долгую откладывать разработку закона, я предлагаю создать межведомственную рабочую группу на площадке Совета законодателей с участием профильных министерств, Ростуризма, и нам стать инициаторами разработки отраслевого закона",
— добавила Яровая.
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Новости путешествий , Ирина Яровая , Ростуризм , Госдума
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