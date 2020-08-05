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Жадные хозяева и старая мебель: чем недовольны туристы на российских курортах 

Провинция.ру и ещё 1 4 часа назад
Главным отрицательным «сюрпризом» для туристов, отдыхающих на российских курортах, оказались строгие требования владельцев жилья. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, по данным аналитиков, россияне часто жалуются на тотальный контроль хозяев, которые устанавливают лимит на пользование Интернетом, кондиционером или водой, а порой выдают пульты от телевизора под подпись.
Второй проблемой оказалась рассыпающаяся в арендуемом жилье мебель и неполадки с сантехникой. Также туристы пожаловались на запрет шуметь после 12 часов ночи.
Кроме того, туристов возмутила нехватка персонала на некоторых курортах и большое количество неприятных насекомых.
Ранее в июле главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты питания и услуги. Так, с проблемой переплаты столкнулись 48,51 процента путешественников, 21,6 процента пожаловались на низкий уровень сервиса и остались недовольны тем, как их обслуживали в отелях.
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Новости путешествий , Видео , Lenta.ru
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