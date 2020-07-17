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Американская журналистка съездила отдохнуть в Россию и поделилась впечатлениями 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Американка рассказала о своем визите в Россию
Фото: Lenta.ru
Американская журналистка и путешественница Софи Робертс съездила отдохнуть на Алтай и рассказала о своих впечатлениях от визита в Россию. Ее статью публикует The Wall Street Journal.
Сперва редактор призналась, что прежде она пользовалась всеми благами своей работы — останавливалась в дорогостоящих отелях, путешествовала по самым необычным курортам и описывала в своих статьях постоянно сменяющиеся бассейны и гостиничные номера.
«Моя работа выглядела как сплошной продолжительный отпуск, но реальность была совсем другой. Я все больше чувствовала себя каким-то забытым чемоданом, который бесконечно вращается на багажной ленте в аэропорту, повторяя одни и те же маршруты»
— вспоминает Робертс.
Именно поэтому журналистка решила отправиться в Сибирь, где, как она отметила, ей удалось насладиться изолированностью и отсутствием комфортных условий.
«Игра стоила свеч! Пейзажи без ограждений — даже несмотря на мелькающие советские сооружения и современные установки для добычи ресурсов — были прекраснее, чем я могла себе представить, — описала Робертс. — Я никогда не забуду того ощущения, когда я стояла посреди открытого пространства и испытывала невероятную энергетику. Небо прояснилось, все стихло. Я слушала тишину и звук собственного дыхания, и миллиарды крошечных снежинок застыли в воздухе в лучах света».
После этого американская журналистка направилась в сторону Монголии на снегоходе и столкнулась со стаей горных баранов. Робертс заявила, что этот опыт помог ей почувствовать себя полноценной.
9 июля стало известно, что россияне назвали туристические места, способные составить конкуренцию летнему отдыху за рубежом. В тройку самых популярных у российских туристов направлений вошли Сочи (35 процентов), Крым (30 процентов) и Санкт-Петербург (16 процентов). Конкуренцию иностранным вариантам также могут составить озеро Байкал (16 процентов), Алтай (11 процентов).
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Новости путешествий , Wall Street Journal
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