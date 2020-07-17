Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыта реальная цена отдыха на русском курорте 

Диана Товсепова 3 часа назад
Житель Геленджика в беседе с онлайн-порталом для путешественников TourDom.ru раскрыл реальные данные о стоимости отдыха.
Так, на пике сезона номера с удобствами в гостевом доме обойдутся в полторы-две тысячи рублей в сутки, а цена отдыха в отеле с питанием разнится от нескольких тысяч рублей в сутки в мини-отеле до нескольких десятков тысяч в четырех— или пятизвездочном объекте размещения.
Если туристы предпочитают обедать самостоятельно, то пообедать в столовых можно за 200-300 рублей на человека или же готовить самостоятельно.
Передвигаться по городу удобнее и дешевле всего на такси. Расстояния в Геленджике небольшие, поэтому поездка в среднем будет обходиться примерно в 150 рублей внутри города.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отельеров Краснодарского края и Крыма уличили в желании нажиться на туристах.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Забитые до отказа пляжи Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи Сочи попали на видео
В российском туризме наметился резкий перекос
В российском туризме наметился резкий перекос
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
00:04
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
Новости путешествий
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
02:11
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
Новости путешествий
Турция готовится принимать россиян
04:51
Турция готовится принимать россиян
Новости путешествий
Европейская страна открылась для россиян
00:21
Европейская страна открылась для россиян
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
08:19
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение