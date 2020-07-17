Раскрыта реальная цена отдыха на русском курорте 

Житель Геленджика в беседе с онлайн-порталом для путешественников TourDom.ru раскрыл реальные данные о стоимости отдыха.

Так, на пике сезона номера с удобствами в гостевом доме обойдутся в полторы-две тысячи рублей в сутки, а цена отдыха в отеле с питанием разнится от нескольких тысяч рублей в сутки в мини-отеле до нескольких десятков тысяч в четырех— или пятизвездочном объекте размещения.

Если туристы предпочитают обедать самостоятельно, то пообедать в столовых можно за 200-300 рублей на человека или же готовить самостоятельно.

Передвигаться по городу удобнее и дешевле всего на такси. Расстояния в Геленджике небольшие, поэтому поездка в среднем будет обходиться примерно в 150 рублей внутри города.