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Раскрыты реальные данные о стоимости отдыха на российском курорте 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыты реальные данные о цене отдыха в Геленджике
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей массово жалуются на завышенные цены на российских курортах, в то время как местные жители утверждают, что информация искажена. Житель Геленджика в беседе с TourDom.ru раскрыл реальные данные о стоимости отдыха.
К примеру, номера с удобствами в гостевом доме на пике сезона обойдутся в полторы-две тысячи рублей в сутки, а цена отдыха в отеле с включенным сервисом и питанием варьируется в зависимости от условий: от нескольких тысяч рублей в сутки в мини-отеле до нескольких десятков тысяч в четырех— или пятизвездочном объекте размещения.
Кроме того, туристы могут выбрать наиболее подходящий вариант питания — обедать в различного уровня ресторанах и многочисленных столовых (сервис обойдется в 200-300 рублей на человека) либо же самостоятельно заниматься готовкой и закупать продукты в местных сетевых магазинах, на рынках или в отдельных продуктовых лотках.
Передвигаться по городу, считает собеседник портала, удобнее и дешевле всего на такси — в среднем из-за небольших расстояний одна поездка будет стоить около 150 рублей внутри города.
Ранее представитель одного из крупных российских туроператоров, пожелавший остаться анонимным, заявил, что отели и гостиницы на Кубани и в Крыму уличили в желании нажиться на туристах и увеличить свою прибыль на фоне пандемии коронавируса. По его словам, отельеры вынуждены «срочно зарабатывать» из-за позднего начала курортного сезона: они пытаются расширить долю прямых бронирований в ущерб работе с партнерами.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.
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