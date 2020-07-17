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РЖД ожидают падения дальних перевозок пассажиров на 30% 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
РЖД ожидают падения дальних перевозок пассажиров на 30%
Фото: РИА Новости
РЖД по итогам всего 2020 года прогнозируют падение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 30% и видят активное восстановление перевозок в электричках, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.
"Я думаю, что мы вытянем, наверное, процентов 30, чтобы падение было. Но, конечно же, надо стараться хотя бы, за исключением этих месяцев, восстановить хотя бы то, что мы перевозили зимой ежемесячно", — сообщил Пегов в пятницу.
По его словам, что касается пригородного сообщения, практически все регионы восстановили полностью график движения поездов.
"Поэтому я с пригородным движением не вижу никаких проблем. Люди активно пользуются услугами пригородных железнодорожных компаний. Я думаю, пригородные железнодорожные компании даже, наверное, у нас, хотелось бы мне, и план выполнили. Потому что мы видим активность. Да, есть регионы, где еще спад — Санкт-Петербург, Ленинградская область. Но в целом пригородное движение у нас сейчас идет очень хорошо", — отметил Пегов.
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Новости путешествий , Дмитрий Пегов , РЖД
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