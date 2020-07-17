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Отели Крыма и Кубани уличили в наживе на туристах 

Диана Товсепова 4 часа назад
Отели и гостиницы Краснодарского края и Крыма уличили в желании нажиться на туристах и увеличить свою прибыль на фоне пандемии коронавируса. Об этом сервису TourDom.ru рассказал представитель одного из крупных туроператоров.
«Владельцы отелей ведут свою игру — их задача срубить бабла», — отметил он.
По его словам, владельцы отелей и гостиниц спешат "срочно зарабатывать" из-за позднего начала сезона и пытаются расширить долю прямых бронирований в ущерб работе с партнерами.
«Наши запросы на размещение туристов остаются без ответа по пять-шесть дней. А когда в гостиницу обращаются туристы или турагенты, там отвечают, что никакой заявки не получали, и предлагают бронироваться напрямую», — объяснил представитель агентства, отметив, что нередко постояльцам предлагается размещение по более высокой цене.
Эксперт пояснил, что такие проблемы есть в 50-60% отелей на черноморских курортах, а задержки в обработке трафика могут быть связаны с массовыми сокращениями сотрудников из-за пандемии и последовавшим «взрывным спросом».
Ранее "Рамблер" сообщал о страшном столпотворении на сочинском пляже.
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Новости путешествий , Видео
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