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Отели Крыма и Кубани уличили в желании «срубить бабла» на россиянах 

Lenta.ru 5 часов назад
Отели и гостиницы на Кубани и в Крыму уличили в желании нажиться на туристах и увеличить свою прибыль на фоне пандемии коронавируса. Об этом TourDom.ru рассказал представитель одного из крупных туроператоров, пожелавший остаться анонимным.
«Владельцы отелей ведут свою игру — их задача срубить бабла», — пояснил собеседник портала. По его словам, отельеры вынуждены «срочно зарабатывать» из-за позднего начала курортного сезона: они пытаются расширить долю прямых бронирований в ущерб работе с партнерами.
«Наши запросы на размещение туристов остаются без ответа по пять-шесть дней. А когда в гостиницу обращаются туристы или турагенты, там отвечают, что никакой заявки не получали, и предлагают бронироваться напрямую», — пояснил источник, подчеркнув, что нередко постояльцам предлагается размещение по более высокой цене.
Согласно информации собеседника TourDom.ru, такие проблемы наблюдаются в 50-60 процентов отелей на черноморских курортах. Отмечается, что задержка в обработке трафика также может быть связана с массовыми сокращениями сотрудников в отделах бронирования на фоне вспышки COVID-19, а также с последовавшим «взрывным спросом» и резким наплывом клиентов.
14 июля журналистка «Московского Комсомольца» раскрыла схемы наживы на туристах в Крыму. Так, оказалось, что гостевые дома и отели зачастую не соответствуют снимкам на их сайтах, а расстояние между лежаками на пляжах курортов значительно ниже рекомендуемого Роспотребнадзором. Позднее массовыми поборами на одном из курортов возмутилась депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она заставила чиновника и директора предприятия, в чьем ведомстве находился объект, вернуть отдыхающим указанные суммы.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.
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Новости путешествий , Видео , Наталья Поклонская , Госдума , Роспотребнадзор , Московский комсомолец
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