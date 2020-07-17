Отели и гостиницы на Кубани и в Крыму уличили в желании нажиться на туристах и увеличить свою прибыль на фоне пандемии коронавируса. Об этом TourDom.ru рассказал представитель одного из крупных туроператоров, пожелавший остаться анонимным.

«Владельцы отелей ведут свою игру — их задача срубить бабла», — пояснил собеседник портала. По его словам, отельеры вынуждены «срочно зарабатывать» из-за позднего начала курортного сезона: они пытаются расширить долю прямых бронирований в ущерб работе с партнерами.

«Наши запросы на размещение туристов остаются без ответа по пять-шесть дней. А когда в гостиницу обращаются туристы или турагенты, там отвечают, что никакой заявки не получали, и предлагают бронироваться напрямую», — пояснил источник, подчеркнув, что нередко постояльцам предлагается размещение по более высокой цене.

Согласно информации собеседника TourDom.ru, такие проблемы наблюдаются в 50-60 процентов отелей на черноморских курортах. Отмечается, что задержка в обработке трафика также может быть связана с массовыми сокращениями сотрудников в отделах бронирования на фоне вспышки COVID-19, а также с последовавшим «взрывным спросом» и резким наплывом клиентов.

14 июля журналистка «Московского Комсомольца» раскрыла схемы наживы на туристах в Крыму. Так, оказалось, что гостевые дома и отели зачастую не соответствуют снимкам на их сайтах, а расстояние между лежаками на пляжах курортов значительно ниже рекомендуемого Роспотребнадзором . Позднее массовыми поборами на одном из курортов возмутилась депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская . Она заставила чиновника и директора предприятия, в чьем ведомстве находился объект, вернуть отдыхающим указанные суммы.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.