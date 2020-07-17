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Стюардесса раскрыла самые шокирующие выходки пассажиров 

Диана Товсепова 1 час назад
Стюардесса рассказала о самых странных выходках авиапассажиров, которые ее шокировали в рабочих поездках. Об этом рассказали британские СМИ.
Так, однажды пассажирка попросила ее забрать грязный детский памперс. И это при том, что члены экипажа взаимодействуют с продуктами питания на борту.
«Женщина поменяла подгузник ребенку на сиденье во время посадки, затем позвала меня, держа его в протянутой руке, — и впоследствии крайне расстроилась из-за того, что ей пришлось ждать, пока я принесу мусорный пакет», — вспомнила она.
В другой раз стюардессу неприятно удивил мужчина, попросивший пошутить над его женой.
«Ее муж попросил меня об одолжении: "Когда вы принесете это ей, скажите, что у нее слишком высокие запросы. Ей это понравится!"» — рассказала она, добавив, что не согласилась на это.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как стюардесса объяснила запрет на обмен местами.
Новости путешествий , Видео
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