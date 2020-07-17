Стюардесса рассказала о самых странных выходках авиапассажиров, которые ее шокировали в рабочих поездках. Об этом рассказали британские СМИ.

Так, однажды пассажирка попросила ее забрать грязный детский памперс. И это при том, что члены экипажа взаимодействуют с продуктами питания на борту.

«Женщина поменяла подгузник ребенку на сиденье во время посадки, затем позвала меня, держа его в протянутой руке, — и впоследствии крайне расстроилась из-за того, что ей пришлось ждать, пока я принесу мусорный пакет», — вспомнила она.

В другой раз стюардессу неприятно удивил мужчина, попросивший пошутить над его женой.