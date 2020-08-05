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Определено самое грязное место в салоне самолета

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад
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Самыми грязными местами в салоне самолета считаются откидной столик и карман впередистоящих кресел. Об этом специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал в комментарии ТАСС.
По его словам, на поверхностях, которые окружают пассажира во время полета, обнаруживается огромное количество разных микроорганизмов — возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций. Кроме того, в карманах, где обычно лежат журналы и инструкции, часто можно обнаружить посторонние вещи вроде использованных салфеток, остатков еды и другой мусор. Лебедев порекомендовал протирать откидной столик и ручки кресел влажными дезинфицирующими салфетками.
Другими местами, наиболее подходящими для размножения микробов, эксперт назвал санузел и постоянно мокрую раковину. Чтобы избежать попадания в организм микробов, Лебедев посоветовал пользоваться салфетками при открывании и закрывании двери туалета, а после его посещения протирать руки антибактериальной салфеткой.
В июне стюардесса американской авиакомпании Southwest раскрыла правду о чистоте некоторых предметов на борту самолета. Так, по заверениям бортпроводницы, из-за короткого перерыва между рейсами членам экипажа не удается тщательно продезинфицировать отдельные участки в салоне. Например, среди них зачастую оказываются подносы и откидные столики.
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Новости путешествий,Михаил Лебедев,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС
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