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Стюардесса рассказала о самых шокирующих выходках авиапассажиров 

Lenta.ru 2 часа назад
Стюардесса рассказала о нелепых выходках пассажиров
Фото: Lenta.ru
Неизвестная стюардесса рассказала о самых странных выходках авиапассажиров, которые ее шокировали во время путешествий. Об этом пишет Daily Express.
Так, однажды туристка обратилась к ней с просьбой забрать грязный детский памперс — по словам сотрудницы авиакомпании, такой поступок возмутителен, ведь члены экипажа, как правило, взаимодействуют с продуктами питания на борту.
«Женщина поменяла подгузник ребенку на сиденье во время посадки, затем позвала меня, держа его в протянутой руке, — и впоследствии крайне расстроилась из-за того, что ей пришлось ждать, пока я принесу мусорный пакет»,
— вспомнила она.
Другой клиент авиаперевозчика попросил, чтобы она пошутила над его женой, когда та забыла свою сумочку в другом кресле.
«Ее муж попросил меня об одолжении: "Когда вы принесете это ей, скажите, что у нее слишком высокие запросы. Ей это понравится!"»
— рассказала она, добавив, что не стала исполнять пожелание клиента.
2 июля стюардессы нескольких авиакомпаний перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов во время путешествий. Так, по словам одной из них, бортпроводников поражает, что многие пассажиры склонны оставлять после перелета ненужные вещи и мусор в не предназначенных для этого местах.
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