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Перечислены эффективные методы борьбы с тошнотой в дороге 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Названы эффективные методы борьбы с тошнотой в дороге
Фото: Lenta.ru
В сети перечислили эффективные методы борьбы с морской болезнью во время путешествий на различных видах транспорта. Соответствующей информацией поделились в Национальной службе здравоохранения Англии (National Health Service), пишет Daily Express.
В первую очередь путешественникам, чтобы облегчить свое состояние в дороге, следует сфокусировать взгляд на одной точке — например, на горизонте — и, если есть такая возможность, получить доступ к свежему воздуху.
Другой способ избежания морской болезни — закрыть глаза, медленно дышать, сосредоточившись на собственном дыхании, и выпить немного воды. Еще одним методом борьбы с ощущением тошноты, который особенно эффективно работает у детей, является отвлечение.

«Также попробуйте имбирь — например, выпейте чай, съешьте имбирное печенье или леденец с таким вкусом»,

— указано в материале.
Накануне путешествия или во время него не рекомендуется употреблять тяжелую или острую пищу и алкоголь.
Наконец, туристам, склонным к укачиванию, не следует читать во время поездки, смотреть фильмы или пользоваться какими-либо электронными устройствами, а также наблюдать за движущимися объектами — в частности, проезжающими мимо автомобилями или бегущими волнами.
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