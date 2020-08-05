Открытие границ и отмена ограничений на въезд в страну европейцев привели к тому, что в Амстердам вновь хлынул поток туристов. Отели занимаются уборкой номеров, рестораторы вспоминают рецепты популярных блюд, а кафе расставляют столы на своих террасах в 1,5 метрах друг от друга. Об обстановке в столице Нидерландов рассказывает The Telegraph.

Иностранные туристы потоком возвращаются в любимый город. В некоторых районах Амстердама в последние выходные число людей на улицах превысило 60 процентов от нормального докризисного уровня.

Иностранцы, стремящиеся «отвлечься», составляют большую часть тех, кто находится снаружи на улицах, и в помещениях: молодые люди, прибывающие на машине из соседних стран, чтобы повеселиться, однодневные туристы, приезжающие в кофешопы, и просто отдыхающие, уставшие от изоляции.

Многие районы города, а также музеи, остаются практически пустыми. А вот некоторые кварталы — Дамба, главная городская площадь Амстердама, район Красных Фонарей, торговая улица Калверстраат и ночные клубы вокруг Лейдсеплейн и Рембрандтплейн — уже переполнены, особенно в выходные дни.

В компактном Амстердаме, с его узкими тротуарами, узкими переулками и сетью каналов, пронизывающих весь город, соблюдение дистанции — дело чаще всего невыполнимое.

Владельцы кафе и ресторанов в целом придерживаются санитарных правил, и это понятно: за нарушение им грозит штраф в размере 4 000 евро. Но, гости, сидящие на террасах и усердно соблюдающие правила, искренне недоумевают, когда в нескольких метрах от них улица буквально кишит людьми, которым плевать на любые правила и нормы.

Хотя пока нет никаких признаков того, что толпы людей в центре города могут вызывать вспышку COVID-19, растет общественная озабоченность по поводу потенциального распространения вируса. Поэтому власти Амстердама предприняли попытку взять ситуацию под контроль.

Если в районе Красных Фонарей становится слишком многолюдно, места для следующих посетителей закрываются. Доступ на торговую улицу Калверстраат также ограничен в случаях, когда она становится слишком оживленной, ее, кстати, могут и вовсе закрыть, если что.

Муниципалитет внес предложение сделать маски обязательными на центральных улицах. На данный момент их нужно носить только в общественном транспорте.

Мобильные электрические вывески и сообщения в Facebook и Twitter предупреждают людей о переполненных районах, город начал кампанию в социальных сетях, чтобы отпугнуть гостей, приезжающих потусоваться на выходные.

В районе Красных Фонарей запрещена продажа алкоголя в магазинах.

Привычный прежде образ бродячего гуляки с косяком и банкой пива рассматривается сегодня как один из главных разрушителей санитарных норм и дистанцированности.

Уличные исполнители также запрещены в центре города из-за скопления толп туристов.

Не прекращаются разговоры о закрытии специальных веселящих «кофеен» в районе Красных фонарей и перемещении секс-работников из города, хотя для этого потребуется законодательное решение правительства страны.

Местные жители от безысходности шутят о том, что единственным эффективным сдерживающим фактором для нескончаемого потока развлекающихся у них в городе иностранцев могло бы стать только холодное дождливое лето.