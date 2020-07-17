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Россиянам объяснили, как попасть в Анапу 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео расскажет, как добраться до Анапы, популярного российского курорта. Пока границы закрыты, любителям морского отдыха приходится довольствоваться отечественным Чёрным морем. Анапа всегда была городом туристов, сейчас там установилась комфортная погода, так что желающим провести отпуск на пляже можно паковать чемоданы. Как добраться до Анапы на поезде, самолёте и машине и во сколько обойдётся поездка, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что предсказано продление курортного сезона в России.
Новости путешествий , Видео
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