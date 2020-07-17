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Филиппины разрешили иностранцам с действующими визами посещать страну 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Филиппины открылись для туристов с визами
Фото: depositphotos.com
Власти Филиппин разрешили иностранным гражданам въезжать в страну с 1 августа при наличии действующей долгосрочной визы, сообщает издание Inquirer со ссылкой на пресс-секретаря президента страны.
Определенные требования относительно въезда иностранных туристов в страну установила межведомственная целевая группа по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, сообщил пресс-секретарь президента Гарри Роке.
"Они (иностранцы — ред.) должны, в первую очередь, иметь при себе действующие и существующие визы на момент въезда в страну. Это значит, что ни одна новая виза не будет принята (на таможне Филиппин — ред.)",
— заявил он.
Иностранцы также обязаны при посещении Филиппин бронировать место для прохождения карантина и услуги оператора, проводящего тесты на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости путешествий , Гарри Роке , ВОЗ
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