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Названы самые популярные виды транспорта среди туристов 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Названы самые популярные виды транспорта у туристов
Фото: News.ru
Треть российских путешественников будет добираться до места отдыха в этом году на самолёте. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого интернет-порталом.
Как сообщает Туту.ру, четверть туристов выбрала в качестве средства передвижения к месту отдыха электричку — в этом году они проведут отпуск не далеко от дома.
17% респондентов предпочли поезд, 10% — автомобиль. 9% заявили, что будут пользоваться велосипедом.
Каждый двадцатый путешественник выбрал автобус и лишь два процента будут путешествовать на корабле.
Как ранее писал NEWS.ru, российская туристическая индустрия из-за отсутствия туристов на фоне пандемии коронавируса недополучила 500 млрд рублей. Доход от туризма в прошлом году оказался сопоставимым с доходами от экспорта вооружений, некоторых цветных металлов и леса. По итогам 2019 года туризм принёс России $10,9 млрд
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