Европа снова отказалась открывать границы для россиян 

Евросоюз опубликовал обновленный список стран, для граждан которых могут быть открыты границы и сняты ограничения на въезд. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европы.

Среди них оказались те же государства, что и в предыдущем списке, а именно Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.

При этом Евросоюз временно отказался принимать туристов из России и США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории этих стран.