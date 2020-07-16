Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Европа снова отказалась открывать границы для россиян 

Lenta.ru 25 минут назад
Европа снова отказалась открывать границы для россиян
Фото: Lenta.ru
Евросоюз опубликовал обновленный список стран, для граждан которых могут быть открыты границы и сняты ограничения на въезд. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европы.
Среди них оказались те же государства, что и в предыдущем списке, а именно Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при условии подтверждения взаимности.
При этом Евросоюз временно отказался принимать туристов из России и США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории этих стран.
Основной критерий для попадания в этот список, как уточняется на сайте Совета Европы, — ситуация с количеством новых заражений коронавирусной инфекцией, которая должна быть аналогична или лучше, чем в ЕС. К гражданам «безопасных» стран выдвигаются абстрактные требования о соблюдении мер профилактики.
Видео дня. Европейская страна открылась для россиян
Последние новости
Кремль ответил на обвинения в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса Кремль ответил на обвинения в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года
Новости путешествий , ЕС , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
Назван российский курорт с самым теплым морем
Назван российский курорт с самым теплым морем
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Турция готовится принимать россиян
04:51
Турция готовится принимать россиян
Новости путешествий
Европейская страна открылась для россиян
00:21
Европейская страна открылась для россиян
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
08:19
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
00:41
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение