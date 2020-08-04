Россиянка заразилась коронавирусом по пути в Таиланд

Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило наличие коронавируса у гражданки РФ, которая недавно прибыла в страну из России и находилась на 14-дневной изоляции. Об этом сообщили в ведомстве во вторник.

По данным Минздрава, 33-летняя россиянка прибыла в Таиланд 20 июля и находилась в государственном карантинном учреждении в Бангкоке. Ее первый тест на наличие коронавируса, проведенный в день прилета, показал отрицательный результат. Через 13 дней после нахождения в изоляции повторный тест оказался положительным, хотя у женщины не было каких-либо симптомов. Россиянка была помещена в одну из больниц для прохождения лечения.

В сообщении министерства отмечается, что ранее коронавирус был обнаружен у гражданина Таиланда, который возвращался тем же рейсом.

Согласно информации Центра по борьбе с коронавирусом Таиланда, из 529 человек, приехавших из России с момента закрытия границ, коронавирус был выявлен у 1,82%.

С 1 июля в аэропорты Таиланда могут прибывать определенные категории иностранных граждан, среди которых пока нет туристов. Все иностранцы по прибытии должны находиться 14 дней на изоляции в платных карантинных учреждениях.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве составляет 3,3 тыс., вылечились более 3,1 тыс. пациентов, умерли 58 человек. С 26 мая, то есть 71 день, не зарегистрировано случаев передачи инфекции внутри страны.