Кем работать, чтобы постоянно путешествовать

Большинство из нас живут в строгих рамках повседневности, а мечтают совсем о другом. В привычном мире люди путешествует 1-2 раза в год, заранее согласовывая свои отпуска. Но ведь можно жить совсем иначе — исколесить весь мир или даже на время поселиться где-нибудь заграницей, чтобы с утра можно было пешком дойти до океана или любоваться шикарными видами из своего домика в горах.

Чтобы перестать быть привязанным к графику отпусков, есть два пути. Первый — это открыть свой бизнес и развить его до того уровня, чтобы он начал приносить пассивный доход. Второй — выбрать профессию, которая будет давать возможность мобильности, а, значит, вам необязательно будет вставать по утрам и ехать в офис. Именно поэтому «Рамблер» расскажет, кем работать, чтобы не быть привязанным к одному месту.

Писатель

К этой области относятся все, начиная от журналистов, заканчивая копирайтерами. Ведь для того, чтобы писать качественные тексты, необязательно сидеть в душном офисе.

SMM-специалист и маркетолог

Digital-сфера дает бескрайние возможности не только для роста и развития, но, в том числе, и выбор места, откуда работать. Главное, постоянно находиться на связи с клиентами и коллегами, а значит придется подстроиться под разницу в часовых поясах.

Дизайнер

Эта профессия требует высокого уровня креатива, который развивается в том числе благодаря насмотренности. А, значит, переезд в непривычную обстановку даст прилив вдохновения и пойдет вам только на руку. А чтобы «творить» вам понадобится лишь компьютер и хороший Интернет.

Гид для соотечественников

В каждой стране есть достопримечательности, которые съезжаются посмотреть люди со всего мира. Естественно, все они говорят на разных языках. И нет ничего приятнее, чем отправится на экскурсию, где не придется вслушиваться и обдумывать каждое слово — ведь гид говорит на вашем родном языке.

Фотограф

С каждым годом travel-направление в фотографиях лишь набирает обороты. Хорошему фотографу рады везде. Поэтому можно путешествовать, делать снимки, продавать их и неплохо зарабатывать на этом.