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Туроператоры рассказали о правилах въезда в Танзанию 

РИА Новости и ещё 10 5 часов назад
Туроператоры рассказали о правилах въезда в Танзанию
Фото: Pixabay
С 29 июля изменились правила въезда в Танзанию, которую уже сейчас могут посещать российские туристы, сообщает АТОР.
Новые нормы предусматривают предъявление всеми пассажирами, прибывающими из других стран, не только заполненной "декларации о здоровье", но и документа с отрицательным результатом анализа на COVID-19.
Участники рынка отмечают, что в справке должно быть слово "Negative", так как с чтением документов, написанных по-русски, у танзанийского персонала аэропортов могут быть проблемы.
Такой тест можно сделать во многих лаборатория. Принимающая сторона, правда, требует, чтобы тест был сдан примерно за 72 часа до вылета в страну.
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