Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предсказано продление курортного сезона в России 

Lenta.ru 3 часа назад
Предсказано продление курортного сезона в России
Фото: Lenta.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал продление туристического сезона на российских курортах. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает агентство «Москва».
Так, по словам специалиста, море в прибрежных городах будет оставаться теплым до начала октября и в связи с этим прогнозируется продление бархатного сезона на несколько месяцев.
«Когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного», — подчеркнул эксперт.
Вильфанд также отметил, что температура воды на Черном море во второй половине лета будет высокой.
Ранее в июне эксперты в сфере туризма заявили, что курортный сезон на фоне пандемии коронавируса в текущем году «пройдет со сдвижкой» и продлится почти до зимы. Предсказывается, что во второй половине осени загрузку инфраструктуры обеспечат те, кто пропустил отпуск весной.
Видео дня. Европейская страна открылась для россиян
Последние новости
Кремль ответил на обвинения в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса Кремль ответил на обвинения в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года
Новости путешествий , Роман Вильфанд , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Турция готовится принимать россиян
04:51
Турция готовится принимать россиян
Новости путешествий
Европейская страна открылась для россиян
00:21
Европейская страна открылась для россиян
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
08:19
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
00:41
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение