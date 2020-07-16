Предсказано продление курортного сезона в России 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал продление туристического сезона на российских курортах. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает агентство «Москва».

Так, по словам специалиста, море в прибрежных городах будет оставаться теплым до начала октября и в связи с этим прогнозируется продление бархатного сезона на несколько месяцев.

«Когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период теплой воды будет заметно больше обычного», — подчеркнул эксперт.

Вильфанд также отметил, что температура воды на Черном море во второй половине лета будет высокой.

Ранее в июне эксперты в сфере туризма заявили, что курортный сезон на фоне пандемии коронавируса в текущем году «пройдет со сдвижкой» и продлится почти до зимы. Предсказывается, что во второй половине осени загрузку инфраструктуры обеспечат те, кто пропустил отпуск весной.