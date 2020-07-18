Туроператоры назвали сроки восстановления отрасли 

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Без серьезной помощи со стороны государства туристическая отрасль в новых условиях строгих требований безопасности, связанных с угрозой распространения коронавируса, сможет вернуться на докризисный уровень не ранее конца 2021 года — середины 2022 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на онлайн-форуме "Россия: Туризм — 2020".

"Безусловно, внутренний туризм получил большое преимущество: все зарубежные государства закрыты, а сроки открытия неясны. В этой ситуации у нас есть наша необъятная родина и серьезные требования Роспотребнадзора по объектам размещения и экскурсионным услугам, которые являются основными продуктами регионов. Для музеев и других культурных учреждений они тоже действуют. Поэтому мы находимся в ситуации, в которой у нас, с одной стороны, появляются новые возможности, а с другой — новые ограничения", — сказала глава АТОР.

Она отметила, что пока не все объекты индустрии способны соответствовать требованиям Роспотребнадзора из-за нехватки финансовых средств и по другим причинам.

"Отношение самих туристов делится на три вида. Около 40 процентов готовы поехать куда угодно внутри страны и не озабочены вопросом безопасности. Столько же россиян хотят поехать в отпуск, однако переживают за свое здоровье и дезинфекцию на отдыхе. Еще 20 процентов — довольно обеспеченные туристы, которые хотят получать за немалую плату соответствующий комфорт и меры безопасности. Поэтому все самые дорогие объекты раскуплены до конца августа", — рассказала Ломидзе.

Представитель турбизнеса напомнила, что АТОР совместно с Ростуризмом принимает меры к стабилизации ситуации, чтобы внести покой в души туристов, которым важно знать, на чем они поедут, обеспечат ли им социальную дистанцию, дезинфицируется ли гостиница и прочее.

Говоря о сроках восстановления туротрасли, она отметила, что без серьезной помощи государства это произойдет нескоро.