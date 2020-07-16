Где в России покататься на лыжах летом 

Многие ошибочно полагают, что кататься на лыжах можно только зимой. Но фанаты этого вида спорта с легкостью оспорят это мнение, ведь катание на лыжах не зависит от сезона года. «Рамблер» поведает, где в России можно покататься на лыжах летом.

Гора Эльбрус

Эта гора является самой высокой на территориях России и Европы и является одной большой ледниковой зоной. Снег на ней лежит круглый год. При этом там можно найти трассу всем и каждому — от новичков до профессионалов.

Уральские горы (село Абзаково)

Горнолыжный курорт находится недалеко от Магнитогорска. На большинстве склонов снег естественный, но присутствуют системы искусственные оснежения, потому в самое жаркое лето трассы готовы радовать вас.

Кавказские горы (Домбай)

В этом курорте, к сожалению, нет системы искусственного оснежнения, поэтому кататься можно лишь до начала лета. Зато весной лыжников ждет незабываемый отдых. Но учтите, что климат в Домбае нестабильный, иногда бывают облысения склонов.

Начинающим лыжникам стоит позаботиться о некоторых моментах. Например, обзавестись необходимым инвентарем — одеждой из мембранной ткани и горнолыжной оптикой. Лыжи и ботинки, как правило, всегда можно взять напрокат.

Также не стоит забывать о том, что в горах риск обгореть слишком высок, так как солнечные лучи отражаются от снега. Поэтому не забудьте обзавестись средством для защиты от солнца.