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Болгария планирует отменить карантин для туристов 

РИА Новости и ещё 1 47 минут назад
Болгария планирует отменить карантин для туристов
Фото: РИА Новости
Болгария планирует отменить карантин для туристов, сообщает TourDom.
С 16 июля Болгария обновит список государств, граждане которых смогут прибывать в страну без обязательного двухнедельного карантина и тестов на коронавирус. Нововведение распространяется на туристов из Норвегии, Швейцарии, Монако, Японии, Грузии, Украины и еще ряда стран, среди которых России нет. Гостей ждут, несмотря на продление правительством чрезвычайной эпидемиологической ситуации до 31 июля этого года.
Болгарский национальный перевозчик поставил в расписание рейсы из Софии в Москву на 3 августа, пишет издание. Представители местных турфирм ожидают возобновления чартеров с 15 августа. Но официальных решений о начале авиасообщения пока нет.
Туроператоры говорят, что, если по качеству сервиса Болгарии трудно спорить с Турцией, но она может конкурировать с другими странами за счет низких цен. Они намерены привлекать россиян невысокой стоимостью проживания.
С 1 июля 2020 года болгарское правительство субсидирует все рейсы, прибывающие в страну. Раньше эта мера касалась только местных авиакомпаний, однако теперь любой перевозчик сможет получить 35 евро за кресло, если на борту находятся более 100 туристов, прилетающих на срок не менее четырех дней.
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