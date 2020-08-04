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В России спрогнозировали сроки возобновления авиасообщения с Черногорией 

Lenta.ru и ещё 13 4 часа назад
Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию
Фото: «Коммерсантъ»
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) спрогнозировали сроки возобновления авиасообщения с Черногорией, которая ранее открыла границы для отечественных туристов. Это может случиться уже в августе, отметил президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с агентством «Москва».

«Самим сейчас никак до Черногории не добраться», — сказал Барзыкин, добавив, что из-за отсутствия перелетов туроператоры пока не продают путевки в курортную страну.

Черногория объявила об открытии границ для россиян 4 августа. Согласно принятому решению Национального координационного совета по инфекционным заболеваниям (NKT), гражданам России и Азербайджана разрешается въезд на территорию страны без дополнительных условий — тестов на наличие COVID-19 и карантина.
В то же время данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами пока нет — попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
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Новости путешествий , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии , АГН "Москва"
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