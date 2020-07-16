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Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась раньше срока 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Черное и Азовское море прогрелись на 4 недели раньше
Фото: РИА Новости
Температура воды на Черноморском и Азовском побережье России прогрелась до 26 градусов на три-четыре недели раньше срока, это привело к цветению воды и преждевременному образованию смерчей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Водная поверхность прогревалась. Температура на побережье Крыма и Черноморского побережья Кавказа достигла 26, а в отдельные дни 27 градусов, а в Азовском море и 28 градусов, просто "парное молоко" примерно на три-четыре недели раньше обычных сроков", — сказал Вильфанд.
Он отметил негативные явления, которые возникли в связи с такой теплой погодой: у побережья Крыма начала цвести вода, а на курортах Краснодарского края раньше времени стали возникать смерчи.
Как уточнил ученый, в ближайшие дни вода рядом с Крымом станет прохладнее, а значит, чище и свежее.
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